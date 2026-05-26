Поиск

Дипломаты ЕС не покинут Киев, несмотря на предупреждение Лаврова

Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз не намерен эвакуировать своё представительство в Киеве, как к этому призвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"С нашей стороны мы продолжим оказывать поддержку Украине. Украина нуждается в противовоздушной обороне и финансовой помощи, которая будет продолжена в ближайшие дни", - добавила Хиппер.

По ее словам, неформальный Совет ЕС по иностранным делам (Гимних) на Кипре 27-28 мая обсудит "усиление международного давления на Россию".

Накануне сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечалось, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в украинской столице, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан в связи с тем, что "Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Киев Сергей Лавров Украина МИД РФ Кая Каллас ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

 Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

 Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2335 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов