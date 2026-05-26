Дипломаты ЕС не покинут Киев, несмотря на предупреждение Лаврова

Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз не намерен эвакуировать своё представительство в Киеве, как к этому призвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"С нашей стороны мы продолжим оказывать поддержку Украине. Украина нуждается в противовоздушной обороне и финансовой помощи, которая будет продолжена в ближайшие дни", - добавила Хиппер.

По ее словам, неформальный Совет ЕС по иностранным делам (Гимних) на Кипре 27-28 мая обсудит "усиление международного давления на Россию".

Накануне сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечалось, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в украинской столице, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан в связи с тем, что "Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".