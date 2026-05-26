Дума одобрила в I чтении продление гаражной амнистии до сентября 2031 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1153238-8 о продлении упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами.

Он предусматривает продление до 1 сентября 2031 года упрощенного порядка бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены используемые ими гаражи, являющиеся объектами капитального строительства и которые возведены до дня введения в действие Градостроительного кодекса.

"По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено, что достаточно важно", - сказал, комментируя инициативу, один из ее авторов, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, продление гаражной амнистии позволит гражданам легально оформлять сделки купли-продажи, мены, дарения, передавать такие объекты по наследству.

Крашенинников также отметил, что за время действия закона граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов.

"За пятилетку, которая заканчивается в сентябре этого года, было огромное количество заявлений, чтобы оформить свои как гаражи, так и земельные участки под ними, и, конечно, этот процесс продолжается", - пояснил он.

