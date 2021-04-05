Путин подписал закон о "гаражной амнистии"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о "гаражной амнистии". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей. Так, гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) будет иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

В настоящее время огромное количество гаражей по стране существует полуофициально: они не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству и автор поправок Павел Крашенинников.

"Принятие поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон.

Законом определяется перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Эти документы должны предоставляться гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно – и на земельный участок, и на сам гараж – по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок, поэтому гражданам не придется оплачивать госпошлину, отметил Крашенинников.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года; таким образом регионы и муниципалитеты успеют подготовиться.

"Гаражная амнистия" распространяется на земельные участки под "сваренными' металлическими – некапитальными – гаражами, которые построены до 30 декабря 2004 года, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей, отмечается в поправках. При этом речь не идет о "ракушках".

Закон прямо предоставляет наследникам граждан, которым были распределены участки под строительство гаража, право оформить права на эти объекты в рамках "гаражной амнистии".

Граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться "гаражной амнистией" и оформить право собственности на земельный участок и гараж.

Закон указывает, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы.

Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Согласно закону, инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или для стоянки их средств передвижения вблизи места жительства и бесплатно.

Срок действия "гаражной амнистии" устанавливается до 1 сентября 2026 года.

Соавтором Крашенинникова в данном законе стал секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.