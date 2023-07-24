Путин подписал закон о регулировании деятельности гаражных объединений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал разработанный при участии Росреестра закон о гаражных объединениях, сообщила пресс-служба ведомства.

"Теперь подготовка схем расположения земельного участка под конкретным гаражом возможна без согласия всех арендаторов, если ранее земельный участок, представляющий собой гаражную территорию, был предоставлен всем членам кооператива. Также при наличии утвержденного проекта межевания территории, где не предусмотрено образование земельного участка под конкретным гаражом, гражданину можно будет подготовить такую схему без необходимости переделывать проект межевания территории", - заявил через пресс-службу глава Росреестра Олег Скуфинский.

Также теперь законодательно определены ключевые термины, такие как "гараж", "место хранения транспортного средства" и "гаражный комплекс".

"Гаражная амнистия" стартовала в сентябре 2021 года. Она продлится пять лет. Программа позволяет в упрощенной форме оформить в собственность гараж и земельный участок под ним.