Правительство определило плату за землю под некапитальные гаражи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что определило плату за использование федеральных участков под некапитальные гаражи. Она будет соответствовать размеру земельного налога пропорционально площади, занимаемой гаражом.

Как объяснили в Росреестре, с учетом того, что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, плата за его использование будет соответствовать сумме земельного налога. Таким образом, для размещения некапитальных гаражей правительство выбрало минимальный размер платы, чтобы минимизировать расходы владельцев "ракушек".

1 сентября 2021 года вступил в силу Закон "о гаражной амнистии". Он не только упростил оформление прав на капитальные гаражи, но и решил застарелую проблему оформления земли, на которой расположены "гаражи-ракушки", предусмотрев для этого максимально упрощенный порядок. Закон предусматривает, что муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории, которой будет достаточно для того, чтобы размещать новые некапитальные гаражи и продолжать использовать старые. Ранее такого механизма не существовало, какие-либо гарантии сохранения некапитального гаража отсутствовали.

В соответствии с Земельным кодексом использование земли является платным для всех, кроме льготных категорий граждан.