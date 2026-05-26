Ушаков посчитал невозможным исключение Армении из ЕАЭС до прекращения ею сотрудничества

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Армению нельзя исключить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласно принципиальным установкам сотрудничества, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Судя по всему, согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС просто так каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого союза невозможно. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть приняты рекомендации по исключению Армении из союза по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

"Обсудить последствия такого шага (вступления Армении в ЕС - ИФ), конечно, представляется необходимым. Это будет сделано в ходе заседания (Высшего Евразийского экономического совета) в узком составе", - подчеркнул он.

У Ушакова уточнили, подавала ли уже Армения заявку на выход из ЕАЭС. "Вы знаете, какие решения принимались руководством Армении в контексте возможного вступления (в ЕС - ИФ)", - сказал он.

"Какие планы у Армении имеются, это не может не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Все эти вопросы уже сейчас на слуху. Несомненно, лидеры их будут обсуждать, когда встретятся", - сказал Ушаков.

Саммит ЕАЭС пройдет в Астане с 28 по 29 мая. В пятницу утром состоится заседание Высшего Евразийского совета, которое пройдет в узком и расширенном форматах. В узком формате в мероприятии примут участие президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ушаков рассказал, что в закрытом формате лидеры планируют обсудить планы Армении по вступлению в Евросоюз.

В начале мая президент РФ предложил рассмотреть эту тему на следующем саммите ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что не приедет на саммит в Астане из-за предвыборной кампании (в Армении в преддверии выборов в парламент 7 июня - ИФ).