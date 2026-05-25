В Кремле слышали слова Пашиняна о том, что он не будет заниматься антироссийской риторикой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле принимают во внимание заявления официального Еревана о том, что в Армении не будут допускать антироссийские высказывания, но вопрос о выборе пути экономической интеграции видят открытым.

"На днях мы слышали заявления и от (Никола) Пашиняна и от министра иностранных дел (Арарата Мирзояна) о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов предстоящий визит в Армению госсекретаря США Марко Рубио. - В то же время остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции".

Песков напомнил, что Пашинян обсуждал это недавно в Москве с президентом Владимиром Путиным.

"Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, и в частности, с Европой. И как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме", - сказал он.

"Мы также слышали заявление руководства Армении о том, что существует весьма и весьма привлекательная, более чем льготная, цена на российский газ, российские энергоресурсы - это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей в те страны, и особенно ближайшим союзникам и партнерам, - сказал Песков. - Конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций - там уже категория цен другая, она рыночная".

"Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване, мы продолжаем диалог. Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее углубленное участие интеграционных процессов с участием России. Безусловно, нам импонирует такой подход", - добавил пресс-секретарь президента.