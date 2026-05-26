Россия и Монголия продолжают координировать шаги на международной арене

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия и Монголия ведут взаимоуважительный диалог и продолжают координировать шаги на международной арене и в регионе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он встретился с секретарем Совета национальной безопасности (СНБ) Монголии Алтангэрэлийном Бямбажаргалом на полях Международного форума по безопасности.

Как отметил Шойгу, отношения между Россией и Монголией опираются на многолетнюю историческую дружбу, сотрудничество и взаимопомощь. По его словам, и в России, и в Монголии хорошо помнят боевое братство, прошедшее проверку во время борьбы с японским милитаризмом и нацизмом в годы Второй мировой войны.

"Мы продолжаем взаимоуважительный диалог и координировать наши совместные шаги на международной арене и в региональных делах", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

В свою очередь Бямбажаргал выразил благодарность за радушный прием делегации на форуме и передал теплые пожелания главе российского государства Владимиру Путина от монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. "Пользуясь этим случаем также хочу вам передать искренние и теплые пожелания вам и глубокоуважаемому президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от президента Монголии господина Ухнаагийна Хурэлсуха", - сказал он.

Кроме того, секретарь СНБ Монголии поздравил Шойгу и весь российский народ с недавно прошедшей 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.