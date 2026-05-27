В Минфине заявили, что кабмин пока не обсуждал введение windfall tax

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В правительстве РФ пока не ведется обсуждение необходимости введения механизма "налога на сверхприбыль" (windfall tax), все решения о возможных налоговых донастройках, если в них будет потребность, будут приниматься в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки при обсуждении бюджета на следующую трехлетку, 2027-2029, в комплексе будут рассматриваться все доходы и расходы федерального бюджета, соответственно, исходя из потребности будет приниматься решение. Пока никаких решений по windfall tax нет, и сейчас этот вопрос не обсуждается", - сказал он журналистам.

"Надо сформировать расходную базу на ближайшую трехлетку, посмотреть, какие доходы будут, и исходя из макропрогноза, который подготовит Минэкономразвития, потом уже будут приниматься решения о необходимой донастройке налогов, если в принципе такая необходимость будет", - отметил замминистра.

Ранее Сазанов уже сообщал, что необходимость и возможность использования механизма "налога на сверхприбыль" будут оцениваться в составе всего комплекса вопросов в рамках подготовки проекта федерального бюджета на очередную трехлетку. Предметное обсуждение будет летом, а законопроект - если это потребуется - может быть внесен уже осенью как часть бюджетного пакета.

В публичном пространстве обсуждения налога на сверхприбыль зазвучали в конце марта. В частности, при рассмотрении отчета Банка России в Госдуме 26 марта вопрос дополнительного изъятия природной ренты в ряде отраслей на фоне роста цен для поддержания баланса бюджета поднял один из депутатов. Министр экономического развития Максим Решетников, комментируя это предложение, заявил, что такую идею можно обсудить, но увязав это с инвестиционным циклом компаний из этих секторов.

Позже источник "Интерфакса" сообщил, что глава государства 10 марта поручил профильным ведомствам проработать предложение ввести налог на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% до 10 апреля. По словам собеседника агентства, речь шла о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 году, над средней прибылью в 2018-2019 годах.

Порог для МСП

Также Сазанов, отвечая на вопрос, действительно ли правительство может отказаться от дальнейшего снижения порога освобождения от НДС малых предприятий в 2027 году, сохранив его на уровне 20 млн руб., о чем ранее говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, отметил: "Все возможные дискуссии будут в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета".

С 1 января 2025 года началось поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков на УСН в режим уплаты НДС. С 2025 года у предпринимателей на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС. С этого года планка была понижена до 20 млн руб. В 2027 году она должна опуститься до 15 млн руб., в 2028-м - до 10 млн руб.