Мантуров обсудил с президентом ОАЭ расширение торгово-экономических связей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопросы динамично развивающегося российско-эмиратского многопланового взаимодействия, сообщается на сайте правительства РФ.

"В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах", - говорится в сообщении.

Как отметил Мантуров, успешно расширяются торгово-экономические связи России и ОАЭ, товарооборот между двумя странами в 2025 году вырос в 1,5 раза и вышел на исторический максимум - $14 млрд.

"Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", - сказал Мантуров. Это, как рассчитывают в правительстве, станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения.

Как отмечается в сообщении, на днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях.

Мантуров поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известным в России как Курбан-байрам.

