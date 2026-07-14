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Основные объекты при атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии не пострадали

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Основные объекты ООО "Газпром нефтехим Салават" (Башкирия) в результате атаки БПЛА на его территорию не пострадали, сообщил глава региона Радий Хабиров.

"О последствиях. Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели", - написал он в своем канале в Мах.

Он добавил, что в настоящее время "идут поиски упавших БПЛА".

"Восстановительные работы будут идти круглосуточно. Полагаю, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объёмы работы", - отметил Хабиров.

По его словам, сегодняшний инцидент стал "самой массированной атакой вражеских беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс".

"Это самая массированная атака произошла: 32 беспилотных аппарата прорвались на территорию ГНС ("Газпром нефтехим Салават" - ИФ). Мы отфиксировали уничтожение 18 из 32, все остальные либо были подавлены, либо потеряли ориентацию. Сейчас мы ищем обломки по всей территории, в том числе Стерлитамакского района", - сказал он.

"У нас было несколько очагов (возгорания - ИФ). Практически, кроме одного, сейчас подавлены", - резюмировал он.

Ранее глава Башкирии отмечал, что во вторник отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата.

Радий Хабиров Башкирия Салават
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