В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому конфликту, которую он высказал накануне, заявили, что категорически не согласны с такой точкой зрения.

"Что касается точки зрения по Украине, то мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем по всем каналам последовательно аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

Накануне лидер Азербайджана заявил, что придерживается той позиции, которую он занимал с самого начала украинского конфликта, и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также говорил об "оккупации" ее земель.

"Что касается позиции, которая была выражена президентом Алиевым: существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения, которые разделяют такую позицию, и эта позиция, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий", - отметил Песков.

Вместе с тем, по его словам, "это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на двусторонние российско-азербайджанские отношения". "Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода, и мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан", - добавил представитель Кремля.