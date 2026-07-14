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Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают введение санкций Евросоюзом в отношении российского мессенджера Мах абсолютно абсурдными действиями.

"Мы также не приемлем, и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает их", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать введение санкций ЕС в отношении Мах.

Он напомнил, что Мах - "не единственный мессенджер, который сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах".

"Здесь европейцы проявляют, собственно, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие", - добавил пресс-секретарь президента.

Накануне Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них компанию VK, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. В документе отмечается, что данные ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека.

Введение санкций со стороны ЕС не влияет на работу VK и национального мессенджера Max. "Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме", - сказали ранее "Интерфаксу" в VK.

Дмитрий Песков ЕС Мах
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