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Военные РФ нанесли удар по объектам логистического центра в украинском порту "Южный"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В порту "Южный" в Одесской области поражены логистический центр, 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые перевозили военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - заявили в ведомстве.

"В порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании "МигТранс", а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющей перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса", - сообщили в Минобороны РФ.

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Черноморск Одесская область Минобороны
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