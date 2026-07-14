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Пожар на атакованном БПЛА промпредприятии в Башкирии потушен

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожар на промпредприятии в Салавате (Башкирия), территория которого во вторник утром подверглась атаке БПЛА, потушен, сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко.

"Предприятие подверглось атаке БПЛА, но у нас система противовоздушной обороны, в том числе мобильной огневой группы (...). Данные БПЛА были сбиты. Обломки упали где-то за территорию завода, где-то попали на территорию завода, и возникло задымление. Сейчас пожар потушен. И завод в рамках технологического цикла будет выведен в работу, продолжит свою дальнейшую деятельность", - сказал он на брифинге регионального центра управления регионом.

Замминистра заверил, что этот инцидент не окажет существенного влияния на топливный рынок Башкирии.

"Балансированный рынок топлива у нас в республике - это наши заводы, плюс привоз из других регионов. Поэтому то, что сегодня произошло в Салавате, совершенно не скажется на топливном рынке республики Башкортостан. То есть наши производственные мощности позволяют с избытком обеспечивать регион. Кроме этого, у нас есть еще запасы", - отметил он.

Тыщенко призвал жителей республики "не переживать, не беспокоиться, топлива будет в достаточном количестве, просто необходимо немножко успокоиться и переждать этот ажиотаж, который мы сами создаем".

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что во вторник отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата, есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Пострадавших нет, оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно, заявлял он.

Башкирия Салават
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