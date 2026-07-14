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СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

Дела были заведены в текущем году, ущерб составил 11 млрд рублей, заявили в ведомстве

СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России сообщили о возбуждении почти тысячи уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

"В текущем году следственными органами СКР возбуждена почти тысяча уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных выплат. При проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел установлен ущерб в размере 11 млрд рублей", - заявили в пресс-службе СКР по итогам оперативного совещания главы ведомства по расследованию преступлений, связанных с невыплатой зарплаты.

В СКР отметили, что погашение всей задолженности по зарплате перед работниками является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Так, на стадии следствия потерпевшим работникам уже возмещен ущерб на сумму 10 млрд рублей.

В ходе совещания председатель СКР Александр Бастрыкин отметил, что в текущем году в центральный аппарат поступило почти 2,5 тысячи жалоб с просьбой принять решения по фактам невыплаты зарплаты.

По данным СКР, в суд направлено в 1,5 раза больше уголовных дел, чем в аналогичный период прошлого года. 236 уголовных дел прекращено в связи с полным погашением задолженности.

Обращаясь к подчиненным, Бастрыкин потребовал активизировать формы межведомственного взаимодействия с органами дознания, трудовыми инспекциями, иными контролирующими органами в целях своевременного выявления преступлений, обеспечения полноты сбора и исследования доказательств.

"Глава ведомства поручил организовывать личные приемы заявителей по данной проблеме, а также осуществлять выезды сотрудников в трудовые коллективы для разъяснения ситуации, связанной с невыплатой или неполной выплатой заработной платы", - сообщили в СКР.

Бастрыкин отметил, что тема невыплаты зарплаты не теряет своей актуальности. Он также обозначил регионы с самой большой задолженностью по заработной плате перед работниками. Среди них Кемеровская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Воронежская, Тверская, Тюменская области, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

Александр Бастрыкин СКР
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