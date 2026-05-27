Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram и Wikimedia

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду рассмотрит три протокола Роскомнадзора о нарушении российского законодательства мессенджером Telegram и фондом Wikimedia.

Как сообщили в суде, Telegram Messenger Inc. вменяется ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной в РФ информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 3 млн до 8 млн рублей.

Wikimedia Foundation, Inc. вменяют два протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание по ним предусматривает штраф до 4 млн рублей.

За последний год сумма штрафов мессенджера Telegram приблизилась к 100 млн рублей, наибольшее число из них назначено за неудаление запрещенного в РФ контента.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.