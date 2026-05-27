Новые авиарейсы в КНДР, КНР, Южную Корею планируют открыть в Приморье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Новые авиарейсы, которые свяжут Владивосток с КНДР, Южной Кореей, городами Китая, планируется открыть в этом году, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В планах на этот год - открытие авиарейсов в Гонконг, Шеньян, Республику Корея, нового направления в КНДР. Туда также может начать ходить морской пассажирский паром", - сказал Кожемяко, выступая с отчетом о работе правительства региона в 2025 году перед депутатами законодательного собрания Приморья в среду.

Паром может связать Приморье с северокорейским городом Вонсан, уточняется в отчете губернатора, размещенном на сайте краевого заксобрания.

В 2025 году из Владивостока было запущено 13 новых авиарейсов во Вьетнам, Узбекистан, КНР и Таиланд. Также запущен чартерный туристический поезд Владивосток-Туманган-Раджин (КНДР).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2025 году аэропорт обслужил 3,26 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

