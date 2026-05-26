Госдума внесла проект обращения к ООН по теракту в Старобельске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение Государственной думы проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой на педагогический колледж в городе Старобельске, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам подготовил и внес проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске" - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он назвал атаку варварским терактом и военным преступлением без срока давности против мирных граждан.

Слуцкий напомнил, что в результате этой атаки на гражданский объект погиб 21 человек, в основном девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 60 человек.

Он отметил, что депутаты требуют найти и наказать виновных, а молчание и отсутствие реакции, по сути, будут прямым соучастием в этом преступлении.

По его словам, вопрос, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 27 мая.

В проекте обращения депутаты Государственной думы "призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты".