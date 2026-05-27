Суд рассмотрит в закрытом режиме третий иск Генпрокуратуры РФ к Бикову и Боброву

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Артему Бикову, Алексею Боброву и ряду других лиц об обращении в доход государства имущества в закрытом режиме, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Об этом ходатайствовал представитель Генпрокуратуры. Он отметил, что предыдущие иски надзорного ведомства к Бикову и Боброву рассматривались в закрытом режиме.

Как сообщалось, ответчиками по иску выступают 18 человек, среди которых семья Бобровых, Биковых и другие. Истец просит изъять в доход государства земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. На спорное имущество был наложен арест в рамках обеспечительных мер по иску.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов Боброва и Бикова. В общей сложности ведомство просило изъять доли примерно в 40 компаниях. Апелляция оставила в силе решение по данному делу.

Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ведомство отмечало, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Боброву и Бикову об обращении в доход государства активов бизнесменов. В частности, суд принял решение об изъятии их долей в АО "ЭК Восток", АО "Ямалкоммунэнерго", АО "КБ "Агропромкредит", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", АО "Водный союз", ООО "Предприятие проектного финансирования" и других. Апелляция также оставила в силе решение по данному делу.