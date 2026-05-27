В Рязанской области задержан подозреваемый в передаче Киеву данных о военных объектах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мужчина в Рязанской области задержан по подозрению в передаче украинской разведке информации о расположении военных и стратегических объектов региона, а также данных об участниках СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный ФСБ гражданин России 1985 года рождения причастен к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По версии ведомства, "злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки".

"Начиная с 2025 года, он собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Минобороны России, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - добавили в ведомстве.