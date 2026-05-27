Минздрав в 2026 году распространит онлайн-заказ медсправок на все регионы России

Предполагается, что справки будут приходить пациенту в национальный мессенджер

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сервис для онлайн-заказа медицинских документов и справок в тестовом режиме работает в двух регионах России; эту практику планируется распространить на все регионы страны в 2026 году, сообщил в профильном комитете Госдумы замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.

"Мы идем дальше для того, чтобы была возможность формирования документов автоматически на основе данных, которые в электронной медицинской карте уже существуют, поэтому сейчас мы сейчас совместно с Минцифры (работаем - ИФ), в тестовом режиме выведен сервис "Заказ медицинских документов, справок онлайн" в Республике Чувашия и Тюменской области. Мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ", - сказал он.

По его словам, среди таких документов: сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой.

"То есть те документы, за которыми обращаются очень часто в медицинские организации, а фактически это просто прийти для того, чтобы получить бумажку. Мы переводим это в формат электронного взаимодействия, чтобы на портале Госуслуг человек смог сформировать соответствующий запрос", - отметил замминистра и сообщил, что затем необходимый документ приходит пациенту в национальный мессенджер.