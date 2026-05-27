Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Те, кто находился в момент прилета в здании управления ЦБ, не пострадали

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки на Севастополь есть пострадавшие, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он, уточнив, что они получили травмы на улице Гоголя.

Ранее утром он сообщил, что Севастополь атакуют ракеты и БПЛА. На улице Гоголя, по его данным, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось, а в жилых многоквартирных домах поблизости ударная волна побила окна.

Еще одна ракета попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади. Как уточнил Развожаев, в тот момент в здании находились четыре человека, они не пострадали, поскольку окна были оклеены бронепленкой. Сейчас на месте идут работы по ликвидации последствий атаки: серьезные повреждения получил многоквартирный дом по соседству с ЦБ.

Губернатор считает, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города, однако вся банковская система Севастополя работает штатно.

"Договорились, что УК приведет в порядок фасад и окна. Для фиксации повреждений внутри квартир людям надо обращаться в муниципальную комиссию (...) Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь", - добавил он.