СКР оценил в 700 млрд рублей ущерб от действий ВСУ в новых и приграничных регионах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ущерб, причиненный действиями ВСУ в новых и приграничных регионах России, превышает 700 млрд рублей, заявила на Международном форуме по безопасности представитель СКР Светлана Петренко.

"Размер материального ущерба, причиненного ВСУ на территории новых субъектов России, составляет на текущий момент более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов страны свыше 140 млрд рублей", - сказала она и добавила, что это суммы, которые подтверждены экспертами и лежат в материалах уголовных дел.

На данный момент потерпевшими по уголовным делам признаны 132 тысячи человек.

По данным СКР, в рамках расследуемых уголовных дел с 2014 года от действий ВСУ установлена гибель более чем 7,6 тысячи мирных жителей, в том числе 240 несовершеннолетних.