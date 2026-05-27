СКР оценил в 700 млрд рублей ущерб от действий ВСУ в новых и приграничных регионах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ущерб, причиненный действиями ВСУ в новых и приграничных регионах России, превышает 700 млрд рублей, заявила на Международном форуме по безопасности представитель СКР Светлана Петренко.

"Размер материального ущерба, причиненного ВСУ на территории новых субъектов России, составляет на текущий момент более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов страны свыше 140 млрд рублей", - сказала она и добавила, что это суммы, которые подтверждены экспертами и лежат в материалах уголовных дел.

На данный момент потерпевшими по уголовным делам признаны 132 тысячи человек.

По данным СКР, в рамках расследуемых уголовных дел с 2014 года от действий ВСУ установлена гибель более чем 7,6 тысячи мирных жителей, в том числе 240 несовершеннолетних.

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

