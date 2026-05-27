Осуждены члены террористического сообщества, созданного в дагестанской колонии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор троим участникам и руководителю запрещенного в РФ террористического сообщества "Джамаат" в одной из исправительных колоний Дагестана, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в период с 2008 по 2011 годы на территории одного из исправительных учреждений Дагестана неустановленное лицо создало террористическое сообщество под названием "Джамаат". Подсудимые добровольно вступили в это сообщество, а затем участвовали в его деятельности совместно с другими осужденными.

В частности, они распространяли на территории колонии экстремистскую и террористическую идеологию, осуществляли поиск и скрытое хранение запрещенных материалов, включая литературу и видеозаписи с призывами к терроризму.

Помимо этого, подельники проводили среди других заключенных занятия по изучению радикальной исламистской идеологии и методов террористической деятельности, пропагандировали и оправдывали терроризм, а также призывали участников сообщества после освобождения продолжать распространение идеологии терроризма и вовлекать в нее новых лиц.

В апреле 2018 года один из осужденных - Магомед Ханилаев - возглавил это сообщество. Он приговорен к 23 годам колонии строгого режима по ч.1 ст.205.4 (организация террористического сообщества) и ч.2 ст.205.4 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества).

Трое участников сообщества - Рагим Коркмасов, Магомед Магомедов и Альберт Юсуфов - признаны виновными по ч.2 ст.205.4 УК РФ и получили от 8 до 10 лет колонии строгого режима.

Дагестан Джамаат
