В белгородском селе в результате удара БПЛА по машине ранена женщина

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Бригада "скорой" доставила женщину в Валуйскую ЦРБ. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Лечение продолжит в стационаре. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Илек-Пеньковка в Краснояружского округа сброшены взрывные устройства с БПЛА: повреждены крыши, окна, фасады двух частных домов и автомобиль.

"В селе Дунайка Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона в трех частных домах пробиты кровли, посечены окна и навесы. В селе Рождественка при ударе дрона повреждена кровля социального объекта. В селе Глотово дрон атаковал частный дом - пробита крыша", - информирует оперштаб.

В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю - повреждена цистерна.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона разбиты стекла "КАМАЗа".