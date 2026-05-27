Белгородские власти сообщили о раненных в регионе за последние дни

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил со ссылкой на оперативные службы о гибели мирного жителя в результате атаки БПЛА на автомобиль 25 мая.

По уточненным данным оперативного штаба области, FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог, погиб водитель.

Шуваев также проинформировал, что за минувшие сутки область была атакована 45 раз.

"Зафиксированы удары по семи округам: Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому и Шебекинскому. Противник осуществил один артиллерийский обстрел", - написал врио губернатора.

Сбиты и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил областной оперштаб, 26 мая в городскую больницу №2 Белгорода обратились два фельдшера СМП, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине 19 мая на участке автодороги Борисовка - Головчино Борисовского округа. У них диагностировали минно-взрывные травмы, их положили на лечение в стационар.

Также 26 мая в больницу обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму от детонации дрона 24 мая в Грайвороне. Ее отпустили лечиться амбулаторно.

По данным оперштаба, всего за минувшие сутки от воздушных атак последствия зафиксированы в 22 населенных пунктах региона. Повреждены пять частных жилых домов и один многоквартирный, в том числе одна квартира, пять легковых и грузовых автомобилей, один из которых уничтожен огнем, объект инфраструктуры, административный объект, надворные постройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2026 года Военная операция на Украине
Грайворон Александр Шуваев Белгородская область
