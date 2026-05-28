Белгородский оперштаб сообщил о пострадавшем в результате последних атак БПЛА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе в результате атаки дрона по машине ранен водитель, сообщил оперштаб Белгородской области.

Легковой автомобиль был атакован в селе Маломихайловка. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, там врачи диагностировали у него слепые осколочные ранения головы и спины. На лечение его переведут в Белгород. Его машина повреждена.

В той же Маломихайловке еще один дрон повредил кровлю ангара предприятия.

В селе Белянка FPV-дрон нанес повреждения грузовику.

В Грайвороне остекление социального учреждения повреждено в результате удара дрона по дорожному полотну. При атаке второго беспилотника выбиты окна и посечен фасад офисного здания. В селе Дунайка Грайворонского округа от удара FPV-дрона выбиты окна, повреждены фасад и внутренняя отделка одного из помещений социального объекта.



В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу.

Информация о последствиях уточняется.