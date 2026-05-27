Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили первый в 2026 году выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции госкорпорации.

Продолжительность выхода космонавтов в открытый космос составила свыше пяти часов.

В ходе выхода космонавты установили аппаратуру эксперимента "Солнце-Терагерц" на модуле "Звезда", демонтировали кассету из аппаратуры эксперимента "Экран-М" на модуле "Наука", а также сняли контейнер оборудования "Биориск-МСН" на модуле "Поиск".

Кроме того, для поддержки работ в открытом космосе был задействован манипулятор ERA.

Для Кудь-Сверчкова данный выход стал вторым в космической карьере, для Микаева - первым.