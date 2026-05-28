В Астане пройдут российско-казахстанские переговоры на высшем уровне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоятся в четверг в Астане в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина.

Путин прибыл в Казахстан с трехдневной поездкой накануне вечером, у трапа самолета его встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальная часть госвизита запланирована на четверг, но фактически он начался в среду с неформального общения президентов России и Казахстана тет-а-тет.

Из аэропорта Путин и Токаев поехали в резиденцию президента Казахстана "Кедровый дом", где был запланирован неофициальный дружеский обед глав государств в формате с глазу на глаз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии Путина и Токаева, сказал: "У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки дня".

В четверг утром во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи президента России с президентом Казахстана с участием почетного караула и пролетом самолетов с российским триколором, а также другими элементами, которые сопутствуют государственному визиту.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, вопреки протокольной практике - это станет вторым государственным визитом Путина в Казахстан за время его президентского срока. Как правило, пояснил он, в рамках одного президентского срока проводится один государственный визит.

"Но поскольку этот как второй государственный визит, это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран", - сказал Ушаков.

После церемонии приветствия начнутся переговоры, которые по традиции пройдут сначала в узком, а затем и расширенном форматах.

В Москве отмечают, что двусторонние отношения РФ и Казахстана активно развиваются на принципах равноправия, уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Имеется в виду, что лидеры обменяются мнениями по региональным и международным сюжетам", - рассказал Ушаков.

Энергетика - один из ключевых вопросов, в том числе тема увеличения транзита российской нефти через Казахстан.

По словам представителя Кремля, "энерговопросы будут обсуждаться без сомнения". Отвечая на вопрос, будет ли на повестке дня вопрос увеличения транзита российской нефти через Казахстан и какие есть перспективы, он сказал: "Это все будет обсуждаться. Никаких озабоченностей я бы не высказывал. Я могу сказать, что прогнозы, которые мы выстраиваем, весьма оптимистичны".

Также представитель Кремля отдельно остановился на флагманском проекте - строительстве при участии госкорпорации "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции. "В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что всего подготовлено к подписанию 16 документов.

Главный из них - это совместное заявление президентов России и Казахстана "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана". "В заявлении обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса нашего двустороннего сотрудничества. Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога", - рассказал представитель Кремля.

Среди основ - общие границы, как пространство добрососедства и сотрудничества; экономическое партнерство; языковое и культурное многообразие, как общее достояние традиционных ценностей; молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. Седьмая основа - совместный взгляд в будущее.

Документы, которыми стороны обменяются, затрагивают различные сферы сотрудничества - от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.

В заявлении для прессы президенты подведут итоги переговоров.

РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

Делегация, сопровождающая президента в поездке, насчитывает более 30 человек. В нее входят вице-премьер Алексей Оверчук и девять министров: глава МИД Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минюста Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Кроме того, в составе российской делегации присутствуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители федеральных служб: ФС ВТС - Дмитрий Шугаев, Роспотребнадзора - Анна Попова, Росфинмониторинга - Юрий Чиханчин, Ростехнадзора - Александр Трембицкий. Главы госкорпораций: "Росатома" - Алексей Лихачев, Роскосмоса - Дмитрий Баканов, РЖД - Олег Белозеров, председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также многочисленные представители крупного бизнеса. Среди них президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, президент "Транснефти" Николай Токарев, а также председатель совета федеральной территории "Сириус", глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и председатель "Деловой России" Алексей Репик.

АМУРСКИЕ ТИГРЫ И ДЕРЕВО ДРУЖБЫ

Программа визита продолжится необычными пунктами, президентам продемонстрируют три видеопрезентации российско-казахстанского сотрудничества в различных сферах.

Один ролик будет посвящен проектам в области промышленности, второй - запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.

"Третья видеопрезентация посвящена привезенным из России в Казахстан амурским тиграм", - рассказал Ушаков.

По его словам, четыре молодые особи тигров, переданные Казахстану, будут выпущены в природный резерват "Иле-Балхаш".

Следом состоится презентация проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане.

Президенты проведут совместную церемонию на аллее Вечной дружбы России и Казахстана, в рамках которой посадят дерево. "Эта аллея находится в самом центре города, является символом крепких исторических и культурных связей между двумя странами, и предполагается, что лидеры посадят саженец дуба", - сказал помощник президента РФ.

Завершится визит государственным приемом от имени президента Казахстана.

Однако, рабочая программа Путина в Астане на этом не завершится. Далее у президента повестка ЕАЭС.

28 и 29 мая в Астане проходят мероприятия Высшего Евразийского экономического совета.

Во второй половине дня четверга Путин примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума, тема которого "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект".

Главы государств-членов ЕАЭС выступят на пленарном заседании, а от Армении - вице-премьер.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что не приедет на саммит в Астану из-за предвыборной кампании.

Путин в своем выступлении даст оценку текущему уровню цифровизации и развитию искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, сформулирует видение по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран-членов союза в данной сфере, рассказал Ушаков.

Кроме того, президент РФ расскажет об усилиях страны по внедрению технологий искусственного интеллекта.

В пятницу 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), где в том числе будут обсуждаться планы Армении по вступлению в Евросоюз.