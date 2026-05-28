Отряд катеров ТОФ отразил нападение безэкипажных катеров на учении в Авачинском заливе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экипажи противдиверсионных катеров "Грачонок" Тихоокеанского флота в ходе учений у побережья Камчатке отработали противодействие безэкипажным катерам, дронам и подводным боевым пловцам условного противника, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"По условиям учения в качестве средств нападения "противник" использовал морские мины и безэкипажные катера, ударные FPV-дроны, а также подводных боевых пловцов, действующих в составе диверсионной группы. Учение включало в себя поиск и уничтожение средств нападения на подходе к местам базирования кораблей Тихоокеанского флота и борьбу с условной диверсионной группой, - говорится в сообщении.

Во флоте сообщили, что особенностью учения стали двусторонние тренировки - экипажи катеров "Грачонок" отражали атаки FPV-дронов, а подразделение беспилотных систем отряда, выполняющее роль условного противника, обнаруживало катера и пыталось их поразить.

"Для отражения атак надводных и воздушных дронов моряки-тихоокеанцы использовали крупнокалиберные пулемёты, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Для нейтрализции групп боевых пловцов условного противника применялись ручные противодиверсионные гранатометы ДП-61 и дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс ДП-65", - отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что в учении приняло участие три противодиверсионных катера, специалисты отряда выполняли задачи в условиях максимально приближённых к боевым.

"Результаты учений подтвердили готовность экипажей к выполнению задач по защите морских баз и акваторий в условиях современных угроз", - добавили во флоте.