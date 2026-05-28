Поиск

Отряд катеров ТОФ отразил нападение безэкипажных катеров на учении в Авачинском заливе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экипажи противдиверсионных катеров "Грачонок" Тихоокеанского флота в ходе учений у побережья Камчатке отработали противодействие безэкипажным катерам, дронам и подводным боевым пловцам условного противника, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"По условиям учения в качестве средств нападения "противник" использовал морские мины и безэкипажные катера, ударные FPV-дроны, а также подводных боевых пловцов, действующих в составе диверсионной группы. Учение включало в себя поиск и уничтожение средств нападения на подходе к местам базирования кораблей Тихоокеанского флота и борьбу с условной диверсионной группой, - говорится в сообщении.

Во флоте сообщили, что особенностью учения стали двусторонние тренировки - экипажи катеров "Грачонок" отражали атаки FPV-дронов, а подразделение беспилотных систем отряда, выполняющее роль условного противника, обнаруживало катера и пыталось их поразить.

"Для отражения атак надводных и воздушных дронов моряки-тихоокеанцы использовали крупнокалиберные пулемёты, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Для нейтрализции групп боевых пловцов условного противника применялись ручные противодиверсионные гранатометы ДП-61 и дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс ДП-65", - отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что в учении приняло участие три противодиверсионных катера, специалисты отряда выполняли задачи в условиях максимально приближённых к боевым.

"Результаты учений подтвердили готовность экипажей к выполнению задач по защите морских баз и акваторий в условиях современных угроз", - добавили во флоте.

ТОФ Авачинский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2365 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9613 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов