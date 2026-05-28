На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Траурные мероприятия проходят в четверг на Сахалине - 31 год назад самое катастрофическое в РФ землетрясение произошло в поселке Нефтегорск Охинского района (север Сахалина), в результате которого погибли более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

"В сквере у привокзальной площади областного центра у мемориала жертвам нефтегорской трагедии провели заупокойную службу, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возле мемориала в Южно-Сахалинске днем в четверг собрались бывшие жители Нефтегорска, их родные и близкие, представители органов власти, духовенства, общественных организаций.

"Глубоко соболезную всем, кто пережил эту катастрофу. Мы храним память о каждом погибшем. И безмерно благодарны тем, кто разбирал завалы, спасал людей и оказывал помощь пострадавшим в тяжелые дни", - написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем канале в Max.

Памятные мероприятия сегодня проходят также в Охе и Нефтегорске.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,6 в поселке Нефтегорск произошло 28 мая 1995 года в начале второго часа ночи по сахалинскому времени. Сила подземных толчков в Нефтегорске достигала 9-10 баллов, в ближайших населенных пунктах - от 6 до 8 баллов. Поселок был полностью разрушен за 27 секунд.

Из 3 тыс. 197 жителей Нефтегорска погибли почти 2,2 тыс. человек, в том числе 308 детей. Еще 406 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 150 человек скончались в больницах. Почти все дома были разрушены до основания. На месте трагедии теперь находится мемориал памяти нефтегорцев и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить своих родных и близких. Плиты с именами погибших стоят на местах обрушившихся в ту ночь многоэтажек.

