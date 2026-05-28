Ливни и ураганный ветер принесет циклон на Сахалин и Северные Курилы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ливни и ветер с порывами до штормовых и ураганных значений прогнозируются на пятницу и субботу в 13 районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на региональное управление Росгидромета.

По ее данным, 29 и 30 мая в южных и центральных районах Сахалина ожидается очень сильный дождь, ветер на побережьях может достигать штормовых значений - до 27 м/с. В Северо-Курильском районе в пятницу вечером и в ночь на субботу прогнозируется ливень и ветер ураганных значений 27-32 м/с.

Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня рек на Сахалине до двух метров с выходом воды на пойму, "в бассейне реки Тымь (в центральной части Сахалина - ИФ) - затопление сельхозугодий и отдельных хозяйственных объектов, в последующие двое суток - угроза достижения отметок опасного явления".

В администрации муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в связи с подходом циклона и шторма в Татарском проливе с четверга закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ. Движение паромов планируют возобновить в субботу во второй половине дня.

