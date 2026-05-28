Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует небольшой рост, отыгрывая как опубликованную накануне вечером новую порцию макроэкономических данных, так и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2592,42 пункта (+0,08%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,7%.

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. За январь-апрель 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в апреле 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,5%.

Уолл-стрит завершила торги среды ростом, при этом все три основных индекса обновили рекордные максимумы. Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний. Цены на нефть эталонных марок 27 мая снизились более чем на 5%, ослабив опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и повышения ставок центральными банками.

В четверг участники рынка будут ждать публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,42%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 28 мая под влиянием сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии, Австралии, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,6-4,4%.