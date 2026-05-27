В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

В РСТ это связали со снижением спроса у российских туристов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цена размещения в отелях России этим летом выросла в среднем на 3,5% к лету 2025 года, что вызвано снижением спроса среди российских туристов, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Если брать среднюю стоимость отдыха на предстоящий летний сезон, то мы видим, что стоимость размещения на сутки в гостиницах составляет 11 285 рублей, это всего на 3,5% больше прошлогодних показателей. Этот показатель даже ниже инфляционных изменений, которые официально фиксируются. В прошлом году в этот период мы фиксировали рост цен в 12,5%. Когда наблюдаем снижение спроса, то и цены показывают более сдержанную динамику", - сказал он.

В категориях объектов размещения от нуля до 2* средняя стоимость размещения составляет 8,2 тысячи рублей, в гостиницах 3* - 9,15 тысячи рублей, в отелях 4-5* - 14,58 тысячи.

"Есть регионы, в которых средняя стоимость размещения в гостинице летом снижается по сравнению с прошлогодними показателями. Это Архангельская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Калмыкия, Республика Саха, Якутия, Республика Тыва, Тульская область и Чеченская Республика", - сообщил президент РСТ.

По словам Уманского, несмотря на некоторое снижение цен, на которое повлиял интерес туристов, внутренний туризм по-прежнему - очень большой сегмент отрасли.

"Это почти 90 млн турпоездок по России. Безусловно, самая значимая доля из этих туристических поездок приходится именно на летний сезон. Поэтому те изменения, о которых мы говорим, это скорее цифры для того, чтобы оценивать динамику", - заключил он.

Минэкономразвития ожидает рост турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек.

Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, число турпоездок по России в первом квартале 2026 года выросло на 2,6% в годовом исчислении, самый большой прирост турпотока у Карачаево-Черкесии.