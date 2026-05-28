В ХМАО площадь лесных пожаров за сутки удвоилась

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе площадь действующих лесных пожаров за сутки почти удвоилась и составляет 320 га, сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов региона.

"По данным на 09:00 28 мая, в автономном округе действуют два лесных пожара в Кондинском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 320,62 га, один из которых локализован на площади 0,62 га. Ландшафтные возгорания отсутствуют. (...) Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Днем ранее в регионе действовали два лесных пожара в Кондинском районе на общей площади 153 га.

Пожары тушат 78 работников Авиалесоохраны Югры, вертолет с водосливным устройством и задействованы самолет и вертолет для доставки пожарных к местам возгораний.

Всего с начала 2026 года в Югре ликвидировали 19 ландшафтных возгораний на площади 1342,26 га и 19 лесных пожаров на площади 225,91 га.

