Казахстан и Россия активизируют сотрудничество в розыске беглых преступников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Казахстана и России усиливают взаимодействие в розыске беглых преступников, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

"С начала года на территории Российской Федерации разыскано 27 преступников, находившихся в розыске органами внутренних дел Казахстана, из них 14 задержаны, местонахождение 13 лиц установлено. В свою очередь казахстанскими полицейскими для российских коллег разыскано 212 лиц, из которых 31 преступник задержан, а местонахождение 180 установлено", - говорится в сообщении.

Взаимодействие правоохранительных органов двух стран позволяет эффективно выявлять и задерживать лиц, скрывающихся от правосудия, а также способствует укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью, отметили в МВД.