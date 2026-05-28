Шойгу отметил экономические проблемы у многих стран из-за кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива серьезно влияют на государственные бюджеты ряда стран, это затронуло производство удобрений, рынок сбыта продовольствия, привело к разрыву производственных цепочек, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Блокирование Ормузского пролива привело к резкой нехватке энергоносителей, разрыву производственных цепочек. В результате растут цены на продукты питания. Вводятся меры по сокращению потребления электроэнергии. Применяются механизмы, направленные на сдерживание цен на топливо, ложащиеся дополнительным бременем на госбюджеты", - сказал он.

"Препятствия в транзите сжиженного природного газа стали причиной дефицита ключевых компонентов азотных минеральных удобрений и повышения их стоимости. По причине перебоев с сырьем прекращена работа значительной части мощностей по производству химикатов в государствах Персидского залива, которые ежегодно поставляли на мировой рынок продовольствия 16 миллионов тонн аммиака и карбамида. Под угрозой оказалась урожайность около 50% сельскохозяйственных культур", - отметил Шойгу.

По его данным, ряд азиатских стран потеряли в лице арабских монархий крупный рынок сбыта продовольствия.

При этом обстановка на Ближнем Востоке продолжает осложняться и возможен многомиллионный поток беженцев в случае поражения электростанций и другой инфраструктуры, прогнозирует секретарь Совбеза.

"Обстановка продолжает осложняться. Стороны конфликта публично обозначили, что готовы наносить удары по критическим объектам инфраструктуры, включая электростанции и опреснительные комплексы. По сути, в качестве целей названы системы, обеспечивающие жизнь десятков миллионов людей", - сказал он.

"При выведении из строя электростанций, а также крупных водоочистных и водоопреснительных комплексов десятки миллионов людей останутся без питьевой воды, остановятся больницы и системы водоотведения; в летний период без охлаждения станет невозможным пребывание в городах, - продолжил Шойгу. - Существует риск экологической катастрофы: выбросы химикатов, используемых в процессе опреснения, могут нанести значительный ущерб экосистемам региона. Последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, спровоцировав многомиллионный поток беженцев".