Туроператоры надеются уладить формальности для полетов Air Anka в ближайшие дни

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Формальности, необходимые для совершения полетов в Россию турецкой авиакомпанией Air Anka, должны быть улажены в ближайшие дни, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Выступая на пресс-конференции, он напомнил, что туроператоры предложили российским туристам рейсы турецкой авиакомпании Air Anka в начале текущего сезона и сейчас столкнулись с тем, что перевозчик не получил разрешения на полеты в Россию.

"Я думаю, что все формальности, которые требуются для совершения полётов в Россию в полном объеме, перевозчик должен уладить в ближайшие дни. Туристы сейчас разделились на две категории. Первая - это те, кто прилетел этой авиакомпанией в Турцию и уже находятся на отдыхе. Здесь мы видим, что коллеги-туроператоры будут оперативно за свой счет продлевать размещение. Вторые - это те, чьи полёты были отменены", - сказал Мурадян.

По его словам, этим туристам предложат перебронировать туры на более поздние даты или получить возврат средств.

"Я уверен, что в ближайшее время появятся дополнительные рейсы, чтобы не разрывать полетные цепочки. В любом случае надо сказать, что появление нового перевозчика всегда сопряжено со сложностями с разрешением полетов в нашу страну, так как они отмечаются повышенным риском. При этом, насколько мы понимаем, наши авиационные власти готовы к тому, чтобы содействовать выполнению данной программы. Поэтому, скорее всего, это временные трудности и, к счастью, они случились в начале летнего сезона, а не в августе. Тогда проблема могла бы быть критичной", - добавил эксперт.

Мурадян отметил, что проблемы с полетами Air Anka не влияют на всю полетную программу в Анталью. Туда летает большое количество российских и турецких авиакомпаний, поэтому угрозы для направления нет.

Представитель РСТ добавил, что туристам предстоящим летом стоит быть готовыми к возможным корректировкам полетных программ туроператоров, так как "мы живем в период турбулентности". Кроме того, спрос в этом году оказался ниже ожиданий, а глубина продаж низкая, что заставляет авиакомпании перекидывать самолеты на другие города либо сокращать количество вылетов.

"Гарантия стопроцентного полёта в это время есть, наверное, только у авиакомпаний, которые имеют регулярный статус. И то мы видим, что проблемы с авиасообщением, "ковры" могут приводить к тому, что авиакомпании будут прореживать рейсы, укрупняя их, соединяя. С этим надо смириться, так как туроператоры, как и сами туристы, никак не могут на это повлиять", - подчеркнул Мурадян.

Туроператор Anex накануне старта сезона в апреле пересадил туристов, которые должны были лететь из 11 российских городов в Турцию рейсами Azur air, на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 мая стало известно об отмене нескольких рейсов перевозчика в российские города.