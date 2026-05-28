"Транснефть" осенью сможет определиться со стратегией с учетом данных Минэнерго о перспективах добычи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" сможет определиться с вариантом стратегии компании после получения уточненных данных Минэнерго о перспективах добычи, сообщил в беседе с журналистами в Астане президент трубопроводной компании Николай Токарев.

Компания сообщала, что в феврале совет рассматривал "варианты стратегии развития" и "варианты раздела "Программа приоритетных мероприятий" стратегии. Итоги обсуждения вопросов эмитент не публиковал.

Токарев пояснил журналистам, что совет этот вопрос "рассмотрел": "Самые разные были мнения по этому поводу. Мы решили дождаться окончательно уже просчитанных корректно данных со стороны Минэнерго по объемам добычи, поскольку объемы добычи позволяют нам формировать наш бюджет под наши задачи. Поэтому, зная эти корректные данные, которые где-то конец сентября-октября уже должны быть точно, мы будем окончательно ставить точку в вопросе выбранной стратегии, какая она должна быть: консервативная, инерционная и другие разные варианты".

"Это нормальный рабочий процесс, нормальная ситуация. Нельзя гадать, надо основываться на реальных цифрах, корректных данных", - добавил руководитель трубопроводной компании.

Транснефть Минэнерго
