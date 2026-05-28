Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского облсуда

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил обезопасить доступ граждан к правосудию и принять оперативные меры для восстановления работы Нижегородского областного суда, который пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Особое внимание Краснов обратил на необходимость обеспечить безопасный доступ граждан к правосудию и создать защищенные условий для судейского корпуса и работников аппарата суда.

"Председатель ВС России подчеркнул, что ночная атака БПЛА, организованная украинскими боевиками, не повлияет на реализацию конституционных прав граждан", - подчеркнули в ВС.

Здание Нижегородского облсуда получило повреждения утром 28 мая, губернатор Глеб Никитин сообщал, что никто не пострадал.

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

