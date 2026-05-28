В доход государства изъято имущество бывшего ростовского полицейского на 73 млн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону по иску и.о. прокурора Ростовской области распорядился об изъятии в доход государства недвижимости и денежных средств на десятки миллионов рублей, принадлежащих бывшему сотруднику органов внутренних дел Сергею Егоркину и связанным с ним лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд установил, что Егоркин с 2009 по 2024 год занимал различные должности федеральной государственной службы в системе МВД. В указанный период он, с целью уклонения от обязанности декларировать имущество и сокрытия реального имущественного положения, оформлял объекты недвижимости и транспортные средства на родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

Судом в доход государства обращены квартиры, жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также денежные средства, эквивалентные стоимости квартир, земельных участков, машино-мест и автомобилей. Общая стоимость обращенного имущества превысила 73 млн рублей.

Кроме того, прокуратура Ростовской области обратилась с иском об обращении в доход государства 15 млн рублей, принадлежащих Егоркину и его начальнику - бывшему главе УМВД по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку.

"В производстве Октябрьского районного суда находится иск прокурора области - к Сергею Шпаку и Сергею Егоркину. Надзорное ведомство просит обратить в доход государства солидарно с ответчиков 15 млн рублей", - сообщила пресс-служба судов области.

Оба обвиняются по ч.1 ст.187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Из материалов дела следует, что в ходе расследования были получены сведения нахождения у них средств, законность происхождения которых не подтверждена.

Шпаку также инкриминируется п."в" ч.5 ст.290 (получение взятки) и ч.3 ст.159 УК (мошенничество). Он был арестован Ленинским судом 14 марта 2025 года.

По версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 в Ростове-на-Дону, получил взятку в виде оплаты турпутевок стоимостью более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих фирм. С 2019 по 2023 годы он же, будучи замначальника и начальником УМВД по Ростову-на-Дону, вместе с подчиненным похитил деньги, начисляемые тому в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на работе. Общая сумма составила более 292 тысячи рублей.