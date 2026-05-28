Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Архивное фото Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Камазовский дочерний автомобильный грузоперевозчик Natcar (АО "Национальный перевозчик") организовал первую перевозку беспилотными фурами между РФ и Казахстаном, сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

Грузовики преодолели границу двух государств и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках госвизита президента Владимира Путина в Казахстан.

"Развитие беспилотного транспорта - один из актуальных трендов автомобильной отрасли. "КАМАЗ" разрабатывает беспилотную технику уже много лет и на сегодня является единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства. Введение экспериментально-правового режима на трассах РФ в свое время дало нам возможность запустить высокоавтоматизированные транспортные средства "КАМАЗ" и позволяет нам тестировать наши разработки на дорогах общего пользования. Мы рады, что сегодня автономная логистика, которая за это время подтвердила целесообразность и эффективность, выходит на международный уровень, и готовы оказывать дальнейшее содействие в развитии проекта", - отметил через пресс-службу гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Партнерство с Казахстаном в вопросе перевозки грузов высокоавтоматизированными транспортными средствами компания назвала закономерным в силу совокупности факторов: сухопутная граница, обширная сеть автодорог, планы по совершенствованию бесперебойной связи и т.д. До этого момента страны развивали беспилотную технологию исключительно внутри, обособленно.

"Логистика - это глобальный живой организм, и ограничивать ее развитие рамками территории одной страны попросту неперспективно. Уверен, международные проекты и сотрудничество такого масштаба способны вывести беспилотные грузоперевозки на принципиально новый уровень сервиса и технологий", - добавил гендиректор Natcar Самат Саттаров.

Natcar - один из главных эксплуатантов высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), созданных ПАО "КАМАЗ" на базе КАМАЗ-54901. В его автопарке 18 таких машин, которые перевозят грузы по основным крупным магистралям страны: М-11 "Нева", ЦКАД (А-113) и М-12 "Восток".