Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Дальнейшая судьба экспорта будет зависеть от развития ситуации

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Поставки российского дизельного топлива и керосина на экспорт продолжаются, а в дальнейшем будут зависеть от ситуации, сообщил журналистам в Астане министр энергетики Сергей Цивилев.

"Поставки продолжаются. Как в дальнейшем - покажет ситуация", - сказал он.

"Мы остаемся в рамках наших межправительственных соглашений, которые есть, мы будем исполнять", - добавил глава Минэнерго.

26 мая несколько источников сообщили "Интерфаксу, что российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиакеросина.

