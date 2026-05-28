В России сообщили о переходе под контроль РФ Нововасилевки в Харьковской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль очередной населенный пункт в Харьковской области, заявили в Минобороны России в четверг.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщило Минобороны РФ, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области", - сказано в сообщении министерства обороны.

По информации военных, на этом направлении армия Украины потеряла до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.