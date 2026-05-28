Минцифры планирует скоро представить третий пакет мер против кибермошенничества

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует в ближайшее время представить третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

"Второй пакет нами подготовлен, он согласован, остаются вопросы. Их действительно было много, и сразу ответить на все вопросы невозможно. Поступательно двигаемся, поэтому у нас есть уже в планах и третий пакет, мы его активно уже обсуждаем с правоохранительным блоком, с банковским сообществом, с операторами связи. И надеюсь, что мы скоро уже будем его анонсировать с точки зрения вообще предлагаемых мер", - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном подготовке второго пакета мер ко второму чтению.

По словам замминистра, к третьему пакету поступило более 46 предложений.

"Мы, безусловно, обсуждаем возможность технической реализации, юридических, архитектурных конструкций и подходов. Но думаю, что уже вот в ближайшее время мы сможем об этом сказать", - отметил замглавы Минцифры, добавив, что обсуждаемые инициативы "будут иметь пересечение с подготавливаемым законом об искусственном интеллекте".

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", российские министерства и ведомства подготовили около 50 предложений в третий пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.