Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Строительство первой атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане оценивается на уровне $16,4 млрд, сообщил журналистам в Астане глава Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Речь идет о достаточно большом объеме финансирования. 16,5 млрд (долларов - ИФ-К) это сумма непосредственно двух блоков и порядка $2 млрд на систему физической безопасности и социальную инфраструктуру", - сказал он и добавил, что "финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России".

"Основная часть средств - порядка $14,4 млрд - направляется на строительство энергоблоков, еще около $2 млрд - на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно $16,4 млрд", - отметили в пресс-службе.

Россия и Казахстан договорились об условиях сотрудничества по строительству АЭС и о российском экспортном кредите на этот проект.

Стороны передали друг другу межправсоглашения "об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства".

Как сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, российский кредит будет предоставлен "на большую часть объема капиталовложении". "Но не на всю, часть останется за казахстанской стороной", - отметил он.

Днем ранее Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает начать активное строительство на АЭС в Казахстане в 2027 году. Темпы строительства будут зависеть от заказчика, основные параметры будут установлены правительством Казахстана, говорил он.

"Мы исходим из того, что начнем разворот строительно-монтажной базы в следующем году. Одновременно с этим начнется подготовка технической документации для получения лицензии", - сказал топ-менеджер.

По словам Лихачева, "Росатом" сделает все, чтобы в середине 2030-х годов. АЭС начала работу. Ввод ее в эксплуатацию будет происходить поэтапно с промежутком 8-10 месяцев между первым и вторым энергоблоками.

Он также отмечал, что госкорпорация не видит проблем с привлечением других стран к реализации проекта АЭС. "Росатому" известно, что руководство Казахстана вело переговоры с поставщиками из Китая, Франции и Южной Кореи. Некоторые из этих компаний работают на проектах "Росатома" в Египте, Турции, Венгрии.

Что касается проекта второй АЭС, то Казахстан пока официально не сообщал о своем решении как по конфигурации, так и по размещению, отметил Лихачев.

"Как только мы такую информацию получим, сразу приступим к практическим переговорам", - сказал он.

"Росатом" в 2025 году подписал с Казахстаном дорожную карту на строительство двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация также была определена лидером консорциума по реализации этого проекта. В августе 2025 года на площадке возле поселка Улкен начались исследовательские работы. Будущая АЭС получила название "Балхаш".