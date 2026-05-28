Десять человек пострадали при столкновении автобусов в Казани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Два автобуса столкнулись в Казани, пострадали пассажиры, сообщает следственное управление СКР по Татарстану в четверг.

По информации управления, авария произошла 28 мая на Горьковском шоссе.

Минздрав Татарстана в свою очередь информирует, что после столкновения автобусов за медицинской помощью обратились десять человек.

"Состояние (пострадавших - ИФ) средней тяжести, тяжелых нет. В том числе четверо детей доставляются в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

СКР Татарстан Казань
