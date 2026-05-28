Балтзавод рассматривает идею строительства крупнотоннажных газовозов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (Петербург, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) прорабатывает возможность строительства крупнотоннажных газовозов, сообщил директор по маркетингу верфи Игорь Грибов.

"Программа Балтийского завода связана непосредственно с морской атомной промышленностью: ледоколы, плавучие атомные энергоблоки, суда технологического обслуживания. Сейчас также рассматриваем возможность (...) строительства на наших мощностях крупнотоннажных газовозов. Это СУГ-танкеры для транспортировки сжиженных углеводородных газов - пропана, бутана. И другие суда, которые будут осуществлять транспортировку добываемых ресурсов нашей необъятной страны", - отметил Грибов, выступая на X Международном саммите "Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов" в четверг.

Он добавил, что в настоящее время у гражданского грузового флота есть потребность в таких судах.

Балтийский завод специализируется на строительстве ледоколов и других гражданских судов.

Балтийский завод ОСК Петербург
