"Автодор" с участием Подмосковья построит развязку на М-12 в Ногинске за 7 млрд рублей

Также с участием регионального софинансирования будет построен обход Тюмени за 25 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Законодательно закрепленная возможность софинансирования регионами РФ проектов госкомпании "Автодор" позволит, в частности, в ближайшее время построить развязку на М-12 в Подмосковье за 7 млрд рублей и южный обход Тюмени стоимостью около 25 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль на сессии Форума дорожных инициатив в Сочи в четверг.

Он напомнил, что президент РФ накануне подписал инициированный "Автодором" и поддержанный Минтрансом закон, который позволяет регионам участвовать в софинансировании проектов на сети федеральных автотрасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании. Новое регулирование вступает в силу в начале лета.

"У государственной компании в обиходе есть замечательная квазиконцессионная форма – долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС). Принятие нового закона позволяет субъектам РФ "поднимать" свою часть софинансирования в проекты госкомпании "Автодор". То есть, если губернатор имеет возможность софинансировать какой-то важный для субъекта автодорожный проект и для этого есть средства, но не в полном объеме, у субъекта появляется возможность "поднять" эти средства "наверх", в программу деятельности госкомпании "Автодор". Госкомпания, в свою очередь, может использовать привлекаемые ей средства, внебюджетное финансирование, а также федеральное софинансирование", - рассказал Коваль в ходе выступления на форуме.

Он отметил, что отдельные регионы уже показали активную заинтересованность в софинансировании проектов в рамках нового механизма. В частности, так в ближайшее время будет финансироваться строительство южного обхода Тюмени и транспортной развязки на М-12 в районе подмосковного Ногинска.

"Мы в этом году запускаем южный обход Тюмени именно в рамках такого механизма. Объект стоит порядка 24,8 млрд руб. Структура финансирования этого проекта сложена в рамках 30% федеральных денег, 30% заемного банковского финансирования в рамках ДИС и ещё 30% - это средства бюджета субъекта. Кроме этого, на текущий момент мы запускаем транспортную развязку на М-12 в Подмосковье. Важнейший объект – может быть, не такой масштабный, порядка 7 млрд руб. он стоит – но он позволит обеспечить транспортную доступность для густонаселенной восточной части Московской области. Там схема аналогичная: Московская область выделяет софинансирование в объеме 50% стоимости объекта, еще 50% стоимости мы привлекаем в виде внебюджетного финансирования. Вот два конкретных проекта, которые будут запускаться в этом году уже по новой схеме". - сообщил Коваль.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина "Автодор" стал выступать единым центром компетенций по анализу всех региональных концессионных автодорожных проектов, напомнил Коваль. Таким образом, заключение госкомпании сегодня является обязательным шагом на пути рассмотрения того или иного концессионного регионального дорожного проекта.

"Помимо этого, мы сейчас совместно с коллегами из Минтранса подготовили целый набор разного рода законодательных инициатив. В частности, мы вносим изменения в 145-ФЗ о госкомпании "Автодор", которые позволят ей участвовать в региональных концессионных соглашениях, в том числе выступая третьей стороной и, в том числе, определяя источники финансирования за счет наших средств. Кроме того, есть инициатива по созданию инвестиционного фонда на базе госкомпании "Автодор". Не буду уходить здесь в детали, скажу лишь о том, что создание подобного механизма может серьезным образом облегчить финансовое бремя ставки по заемному финансированию", - сказал Коваль в ходе выступления на Форуме дорожных инициатив.